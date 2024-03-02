За прошлый год ЕС снизил импорт металлургической продукции из России почти на 40%, - Eurostat

Европейский союз снизил импорт продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) из России на 39,5%, по сравнению с 2023 годом – до 4,8 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

Расходы на импорт российской продукции сократились на 38,5% до 2,4 млрд евро.

Основную долю импорта составляют полуфабрикаты – это 69,4% от всего объема. За 2023 год ЕС импортировал из России 3,11 млн тонн, а это на 16,6% меньше, чем в прошлом. Наибольший объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию, это 1,22 млн. тонн (-16,8%).

Поставки железной руды из РФ в ЕС в 2023 году составили 332,3 тысячи тонн, что на 88,2% меньше, чем в 2022 году. Большая часть сырья была отгружена в Словакию – 185,94 тысячи тонн (-66%). Импорт ферросплавов составил 46,1 тысячи тонн (-63,9%), чугуна – 1,4 млн тонн (+20,1%), металлолома – 35,1 тысяч тонн (-95,3%).

Кроме того, в Eurostat определили основных потребителей российской продукции ГМК в 2023 году:

чугун – Италия – 1,18 млн тонн (+22,1%);

ферросплавы – Нидерланды – 34,5 тысяч тонн (-67,5%);

лом - Литва - 31,35 тысяч тонн (+84%).

Таким образом, даже с санкциями против России горно-металлургический комплекс РФ успешно осуществляет экспорт продукции в страны Европейского союза. Хотя показатели сократились по сравнению с 2022 годом, когда объем экспорта составил 7,92 млн. тонн на сумму 3,87 млрд. евро, поставки остаются на высоком уровне.