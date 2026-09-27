Минула доба була складною: у Мінцифрі зробили заяву про удари РФ по дата-центрах

"Минула доба була складною для цифрової та телекомунікаційної інфраструктури. Ворог здійснив масовані атаки, зокрема по Києву та області", - зазначила Ферчук.

Вона подякувала ДСНС та службам міста та області, операторам електронних комунікацій, енергетичним та інфраструктурним компаніям, а також усім фахівцям галузі за стійкість і готовність оперативно реагувати на атаки.

"Продовжуємо працювати, відновлювати та посилювати інфраструктуру", - наголосила міністр.