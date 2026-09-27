Прошедшие сутки были сложными: в Минцифри сделали заявление об ударах РФ по дата-центрам

"Прошедшие сутки были сложными для цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры. Враг совершил массированные атаки, в частности по Киеву и области", - отметила Ферчук.

Она поблагодарила ГСЧС и службы города и области, операторы электронных коммуникаций, энергетические и инфраструктурные компании, а также всех специалистов отрасли за устойчивость и готовность оперативно реагировать на атаки.

"Продолжаем работать, восстанавливать и усиливать инфраструктуру", - подчеркнула министр.