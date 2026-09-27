Минула доба була складною: у Мінцифрі зробили заяву про удари РФ по дата-центрах

Ілюстративне фото: у Мінцифрі зробили заяву про удари РФ по дата-центрах (колаж РБК-Україна)

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Минула доба, 26 вересня, була складною для цифрової та телекомунікаційної інфраструктури України через удари Росії по дата-центрах. Однак фахівці продовжують працювати, відновлювати та посилювати інфраструктуру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила міністр цифрової трансформації України Оксана Ферчук.

"Минула доба була складною для цифрової та телекомунікаційної інфраструктури. Ворог здійснив масовані атаки, зокрема по Києву та області", - зазначила Ферчук. Вона подякувала ДСНС та службам міста та області, операторам електронних комунікацій, енергетичним та інфраструктурним компаніям, а також усім фахівцям галузі за стійкість і готовність оперативно реагувати на атаки. "Продовжуємо працювати, відновлювати та посилювати інфраструктуру", - наголосила міністр.