Минула доба була складною: у Мінцифрі зробили заяву про удари РФ по дата-центрах
Минула доба, 26 вересня, була складною для цифрової та телекомунікаційної інфраструктури України через удари Росії по дата-центрах. Однак фахівці продовжують працювати, відновлювати та посилювати інфраструктуру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила міністр цифрової трансформації України Оксана Ферчук.
"Минула доба була складною для цифрової та телекомунікаційної інфраструктури. Ворог здійснив масовані атаки, зокрема по Києву та області", - зазначила Ферчук.
Вона подякувала ДСНС та службам міста та області, операторам електронних комунікацій, енергетичним та інфраструктурним компаніям, а також усім фахівцям галузі за стійкість і готовність оперативно реагувати на атаки.
"Продовжуємо працювати, відновлювати та посилювати інфраструктуру", - наголосила міністр.
Удари по дата-центрах
Нагадаємо, впродовж останніх днів російські війська активізували цілеспрямовані удари по цифровій інфраструктурі та об'єктах зв'язку столиці.
Зокрема, вранці 26 вересня внаслідок серії ворожих ударів значних руйнувань зазнав дата-центр Cosmonova. Через це об'єкт зазнав масштабних пошкоджень та повністю припинив свою функціональну діяльність.
Ураження дата-центрів спричинило системні технічні проблеми - в Україні порушилося мовлення низки телеканалів та виникли збої в провадерів.
Водночас експерти наголошують, що повністю позбавити країну зв'язку ворогу не вдасться.
Як зазначав радник президента Сергій Бескрестнов "Флеш", вся Україна без інтернету не залишиться завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку навіть попри постійні атаки РФ на інформаційну інфраструктуру.