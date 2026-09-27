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Прошедшие сутки были сложными: в Минцифри сделали заявление об ударах РФ по дата-центрам

14:17 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Прошедшие сутки были сложными: в Минцифри сделали заявление об ударах РФ по дата-центрам Иллюстративное фото: в Минцифри сделали заявление об ударах РФ по дата-центрам (коллаж РБК-Украина)
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Прошедшие сутки, 26 сентября, были сложными для цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры Украины из-за ударов России по дата-центрам. Однако специалисты продолжают работать, восстанавливать и усиливать инфраструктуру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила министр цифровой трансформации Украины Оксана Ферчук.

"Прошедшие сутки были сложными для цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры. Враг совершил массированные атаки, в частности по Киеву и области", - отметила Ферчук.

Она поблагодарила ГСЧС и службы города и области, операторы электронных коммуникаций, энергетические и инфраструктурные компании, а также всех специалистов отрасли за устойчивость и готовность оперативно реагировать на атаки.

"Продолжаем работать, восстанавливать и усиливать инфраструктуру", - подчеркнула министр.

Удары по дата-центрам

Напомним, за последние дни российские войска активизировали целенаправленные удары по цифровой инфраструктуре и объектам связи столицы.

В частности, утром 26 сентября в результате серии вражеских ударов значительные разрушения потерпел дата-центр Cosmonova. Поэтому объект получил масштабные повреждения и полностью прекратил свою функциональную деятельность.

Поражение дата-центров повлекло за собой системные технические проблемы - в Украине нарушилось вещание ряда телеканалов и возникли сбои у проводников.

В то же время, эксперты отмечают, что полностью лишить страну связи врагу не удастся.

Как отмечал советник президента Сергей Бескрестнов "Флэш", вся Украина без интернета не останется благодаря максимально распределенным каналам связи даже несмотря на постоянные атаки РФ на информационную инфраструктуру.

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