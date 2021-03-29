В Минцифры назвали самую популярную среди украинцев услугу на портале "Дия"

"Услуги по открытию, внесению изменений и закрытию ФОП стали одними из первых онлайн-сервисов на портале "Дия" и одними из самых популярных. Процесс регистрации ФОП сократился с 30 до 3 этапов. Сейчас заполнение формы занимает лишь 10-15 минут", - отметил вице-премьер.

На сегодня уже более 275 тысяч украинцев успешно воспользовались услугами, а 94% пользователей довольны качеством этих услуг.

"Важно, что при открытии ФОП можно зарегистрироваться плательщиком НДС. А еще услуга по регистрации ФОП включает постановку на учет плательщиков единого налога налоговой службой и государственными органами статистики", - указано в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году около 40% предпринимателей открывали ФОП онлайн. В 2019 году эта цифра составляла всего 5%.

Уже этой весной Минцифры запустит автоматические услуги для ФОП, чтобы после обращения граждан автоматическая система принимала решение о регистрации физического лица-предпринимателя, внесении изменений или закрытии.

Кроме того, на "Дие" также доступны услуги для ООО. Услуга по открытию ООО занимает около 30 минут. Сейчас через портал зарегистрировали 1700 открытых ООО.