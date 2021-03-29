В Минцифры назвали самую популярную среди украинцев услугу на портале "Дия"

В апреле 2020 года Минцифры запустило портал "Дия". Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, какая услуга наиболее популярна на портале.
"Услуги по открытию, внесению изменений и закрытию ФОП стали одними из первых онлайн-сервисов на портале "Дия" и одними из самых популярных. Процесс регистрации ФОП сократился с 30 до 3 этапов. Сейчас заполнение формы занимает лишь 10-15 минут", - отметил вице-премьер.
На сегодня уже более 275 тысяч украинцев успешно воспользовались услугами, а 94% пользователей довольны качеством этих услуг.
"Важно, что при открытии ФОП можно зарегистрироваться плательщиком НДС. А еще услуга по регистрации ФОП включает постановку на учет плательщиков единого налога налоговой службой и государственными органами статистики", - указано в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году около 40% предпринимателей открывали ФОП онлайн. В 2019 году эта цифра составляла всего 5%.
Уже этой весной Минцифры запустит автоматические услуги для ФОП, чтобы после обращения граждан автоматическая система принимала решение о регистрации физического лица-предпринимателя, внесении изменений или закрытии.
Кроме того, на "Дие" также доступны услуги для ООО. Услуга по открытию ООО занимает около 30 минут. Сейчас через портал зарегистрировали 1700 открытых ООО.
Напомним, каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной электронной услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дия".
Как писало РБК-Украина, в Кабинете министров решили запретить государственным органам требовать от граждан бумажные документы или справки. В КМУ разрабатывают соответствующий законопроект.
Так, Минцифра анонсировала новые услуги в сервисе "Дия", которые появятся уже в апреле этого года. Среди нововведений - электронный больничный и цифровой подписи.