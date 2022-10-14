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У Мінцифрі зробили заяву про роботу Starlink в Україні

Фото: У Мінцифрі зробили заяву про роботу Starlink в Україні (starlink com)
Автор: Дмитро Браславський

Термінали Starlink в Україні продовжують працювати, незважаючи на слова засновника SpaceX Ілона Маска, що він більше не планує безкоштовно фінансувати ці послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати", - заявив Федоров.

Федоров закликав українців не турбуватись з цього приводу. Раніше ж радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна знайде спосіб, як продовжити роботу терміналів Starlink у країні на тлі інформації про відмову SpaceX від фінансування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що SpaceX звернулася до Пентагону із закликом фінансувати щомісячно послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

Вже сьогодні засновник SpaceX Ілон Маск підтвердив інформацію про те, що він більше не планує безкоштовно фінансувати послуги Starlink для України.

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