В Минцифры сделали заявление о работе Starlink в Украине

Терминалы Starlink в Украине продолжают работать, несмотря на слова основателя SpaceX Илона Маска, что он больше не планирует бесплатно финансировать эти услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Федоров призвал украинцев не беспокоиться по этому поводу. Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина найдет способ, как продолжить работу терминалов Starlink в стране на фоне информации об отказе SpaceX от финансирования.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что SpaceX обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Уже сегодня основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины .

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