В Минцифры сделали заявление о работе Starlink в Украине

Терминалы Starlink в Украине продолжают работать, несмотря на слова основателя SpaceX Илона Маска, что он больше не планирует бесплатно финансировать эти услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Терминалы Starlink работали, работают и будут работать", – заявил Федоров.
Федоров призвал украинцев не беспокоиться по этому поводу. Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина найдет способ, как продолжить работу терминалов Starlink в стране на фоне информации об отказе SpaceX от финансирования.
Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что SpaceX обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".
Уже сегодня основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .