Курс долара Економіка Авто Tech

Стало відомо, коли 5G може покрити частину території України

Фото: 5G в Україні може покрити частину території до 2030 року (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Восени в Україні розширять пілотне тестування технології 5G. Окрім Львова, до проєкту приєднається Харків та Бородянка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра цифрової трансформації Станіслава Прибитько в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Тестування 5G

Повноцінний запуск технології відкладено до завершення воєнного стану, але тестування вже заплановано у трьох містах - Львові, Харкові та Бородянці.

Майже 22% серед усіх телефонів в Україні підтримують технологію 5G. За словами Прибитько, покрити велику частину території України звʼязком 5G можна до 2030-го

Хто такий Станіслав Прибитько?

Прибитько – один із пʼяти нових заступників очільника Мінцифри Михайла Федорова, яких призначили у липні 2025-го. До цього він керував у міністерстві напрямом розвитку мобільного інтернету. На новій посаді до його обовʼязків додався розвиток фіксованого інтернету. 

 

Ще в травні 2023 року віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про початок тестування 5G в Україні.

Спочатку нове покоління зв’язку з’явилося лише на окремих локаціях у кількох містах.

Крім того, відтепер мережею пʼятого покоління можна буде скористатися в одному із закладів вищої освіти

