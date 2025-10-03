Стало відомо, коли 5G може покрити частину території України

Ще в травні 2023 року віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про початок тестування 5G в Україні.

Спочатку нове покоління зв’язку з’явилося лише на окремих локаціях у кількох містах.

Крім того, відтепер мережею пʼятого покоління можна буде скористатися в одному із закладів вищої освіти