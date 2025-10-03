RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Стало известно, когда 5G может покрыть часть территории Украины

Фото: 5G в Украине может покрыть часть территории до 2030 года (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Осенью в Украине расширят пилотное тестирование технологии 5G. Кроме Львова, к проекту присоединится Харьков и Бородянка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра цифровой трансформации Станислава Прибитько в интервью Forbes Ukraine.

Тестирование 5G

Полноценный запуск технологии отложен до завершения военного положения, но тестирование уже запланировано в трех городах - Львове, Харькове и Бородянке.

Почти 22% среди всех телефонов в Украине поддерживают технологию 5G. По словам Прибытько, покрыть большую часть территории Украины связью 5G можно до 2030-го

Кто такой Станислав Прибытько?

Прибытько - один из пяти новых заместителей главы Минцифры Михаила Федорова, которых назначили в июле 2025-го. До этого он руководил в министерстве направлением развития мобильного интернета. На новой должности к его обязанностям добавилось развитие фиксированного интернета.

 

 

Еще в мае 2023 года вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о начале тестирования 5G в Украине.

Сначала новое поколение связи появилось только на отдельных локациях в нескольких городах.

Кроме того, отныне сетью пятого поколения можно будет воспользоваться в одном из высших учебных заведений

