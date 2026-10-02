Мінцифри про підвищення тарифів на зв'язок: важливо розуміти причину

За словами Прибитька, влада постійно підтримує зв'язок із провайдерами й телеком-операторами, оцінюючи рівень руйнувань і необхідні ресурси для швидкого ремонту ліній та вузлів зв'язку.

Ймовірний перегляд цін на послуги пов'язаний не з бажанням компаній заробити більше, а зі значними фінансовими витратами через війну, каже він.

"Якщо говорити про можливе подорожчання інтернету, то важливо розуміти причину. Росія атакує телеком-інфраструктуру, знищує обладнання, дата-центри та мережі. Провайдерам доводиться купувати нове обладнання, відновлювати пошкоджене, створювати резервні маршрути та забезпечувати роботу мереж", - пояснив Прибитько.

Як зазначив заступник міністра, головне завдання операторів у таких умовах - зберегти зв'язок, аби українці могли спілкуватися з рідними, дистанційно працювати, навчатися та отримувати важливу інформацію.

"Тому якщо вартість послуг і змінюватиметься, це насамперед пов’язано зі зростанням витрат на підтримку та відновлення мереж в умовах війни", - підсумував він.