Минцифры о повышении тарифов на связь: важно понимать причину

По словам Прибитько, власти постоянно поддерживают связь с провайдерами и телеком-операторами, оценивая уровень разрушений и необходимые ресурсы для быстрого ремонта линий и узлов связи.

Вероятный пересмотр цен на услуги связан не с желанием компаний заработать больше, а со значительными финансовыми затратами из-за войны, говорит он.

"Если говорить о возможном подорожании интернета, важно понимать причину. Россия атакует телеком-инфраструктуру, уничтожает оборудование, дата-центры и сети. Провайдерам приходится покупать новое оборудование, восстанавливать поврежденное, создавать резервные маршруты и обеспечивать работу сетей", - пояснил Прибитько.

Как отметил замминистра, главная задача операторов в таких условиях - сохранить связь, чтобы украинцы могли общаться с родными, дистанционно работать, учиться и получать важную информацию.

"Поэтому если стоимость услуг и будет меняться, это, прежде всего, связано с ростом затрат на поддержку и восстановление сетей в условиях войны", - подытожил он.