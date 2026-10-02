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Мінцифри про підвищення тарифів на зв'язок: важливо розуміти причину

18:35 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Дмитро Левицький
Мінцифри про підвищення тарифів на зв'язок: важливо розуміти причину Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
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Через системні атаки на дата-центри оператори та провайдери зазнають суттєвих збитків. Якщо вартість тарифів зростатиме, це буде зумовлено потребою фінансувати швидке відновлення пошкодженого обладнання.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько.

За словами Прибитька, влада постійно підтримує зв'язок із провайдерами й телеком-операторами, оцінюючи рівень руйнувань і необхідні ресурси для швидкого ремонту ліній та вузлів зв'язку.

Ймовірний перегляд цін на послуги пов'язаний не з бажанням компаній заробити більше, а зі значними фінансовими витратами через війну, каже він.

"Якщо говорити про можливе подорожчання інтернету, то важливо розуміти причину. Росія атакує телеком-інфраструктуру, знищує обладнання, дата-центри та мережі. Провайдерам доводиться купувати нове обладнання, відновлювати пошкоджене, створювати резервні маршрути та забезпечувати роботу мереж", - пояснив Прибитько.

Як зазначив заступник міністра, головне завдання операторів у таких умовах - зберегти зв'язок, аби українці могли спілкуватися з рідними, дистанційно працювати, навчатися та отримувати важливу інформацію.

"Тому якщо вартість послуг і змінюватиметься, це насамперед пов’язано зі зростанням витрат на підтримку та відновлення мереж в умовах війни", - підсумував він.

Нагадаємо, цієї осені ворог почав цілеспрямовано атакувати великі дата-центри у Києві. Це, зокрема, вплинуло на роботу інтернет-провайдерів.

На тлі обстрілів серед провайдерів допускалося підвищення тарифів. А оператор "Київстар" вже анонсував підвищення низки тарифів з 8 жовтня. У вересні головний офіс "Київстару" у Києві був атакований дроном.

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