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Минцифры о повышении тарифов на связь: важно понимать причину

18:35 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Дмитрий Левицкий
Минцифры о повышении тарифов на связь: важно понимать причину Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
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Из-за системных атак на дата-центры операторы и провайдеры несут существенный ущерб. Если стоимость тарифов будет расти, это будет обусловлено необходимостью финансирования быстрого восстановления поврежденного оборудования.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько.

По словам Прибитько, власти постоянно поддерживают связь с провайдерами и телеком-операторами, оценивая уровень разрушений и необходимые ресурсы для быстрого ремонта линий и узлов связи.

Вероятный пересмотр цен на услуги связан не с желанием компаний заработать больше, а со значительными финансовыми затратами из-за войны, говорит он.

"Если говорить о возможном подорожании интернета, важно понимать причину. Россия атакует телеком-инфраструктуру, уничтожает оборудование, дата-центры и сети. Провайдерам приходится покупать новое оборудование, восстанавливать поврежденное, создавать резервные маршруты и обеспечивать работу сетей", - пояснил Прибитько.

Как отметил замминистра, главная задача операторов в таких условиях - сохранить связь, чтобы украинцы могли общаться с родными, дистанционно работать, учиться и получать важную информацию.

"Поэтому если стоимость услуг и будет меняться, это, прежде всего, связано с ростом затрат на поддержку и восстановление сетей в условиях войны", - подытожил он.

Напомним, нынешней осенью враг начал целенаправленно атаковать большие дата-центры в Киеве. Это, в частности, отразилось на работе интернет-провайдеров.

На фоне обстрелов среди провайдеров допускалось повышение тарифов. А оператор "Киевстар" уже анонсировал повышение ряда тарифов с 8 октября. В сентябре главный офис "Киевстара" в Киеве был атакован дроном.

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