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В Минцифре пояснили, смогут ли иностранцы получить COVID-сертификат в "Дие"

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 19:42
В Минцифре пояснили, смогут ли иностранцы получить COVID-сертификат в "Дие" Фото: в Минцифре объяснили, смогут ли иностранцы получить COVID-сертификат в "действии" (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве цифровой трансформации Украины пояснили, кто из иностранцев в будущем сможет получить сертификат о вакцинации "Дие". Сейчас идет работа над новым обновлением приложения.

Об этом пишет РБК-Украинаа со ссылкой на слова директора директората развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислава Баника.

По словам Мстислава Баника, в будущем иностранцы смогут получить сертификат о вакцинации в "Дие" в случае наличия вида на жительство. Сегодня проводятся работы над расширением возможностей приложения.

"Если есть вид на жительство, то сейчас в процессе идет разработка. Будет возможность создать COVID-сертификат, которые имеют вид на жительство, в "Дии"", - отметил Баник.

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Министерство цифровой трансформации Дия
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