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В Мінцифри пояснили, чи зможуть іноземці отримати COVID-сертифікат в "Дії"

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 19:42
В Мінцифри пояснили, чи зможуть іноземці отримати COVID-сертифікат в "Дії" Фото: в Мінцифри пояснили, чи зможуть іноземці отримати COVID-сертифікат в "Дії" (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Міністерстві цифрової трансформації України пояснили, хто з іноземців в майбутньому зможе отримати сертифікат про вакцинацію в "Дії". Наразі йде робота над новим оновленням додатку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директора директорату розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації України Мстислава Баніка.

За словами Мстислава Баніка, в майбутньому іноземці матимуть змогу отримати сертифікат про вакцинацію в "Дії" у разі наявності посвідки на проживання. Сьогодні проводяться роботи над розширенням можливостей додатку.

"Якщо є посвідка на проживання, то зараз в процесі йде розробка. Буде можливість створити COVID-сертифікат, які мають посвідку на проживання, в "Дії"", - відзначив Банік.

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Міністерство цифрової трансформації Дія
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