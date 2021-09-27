В Мінцифри пояснили, чи зможуть іноземці отримати COVID-сертифікат в "Дії"
Фото: в Мінцифри пояснили, чи зможуть іноземці отримати COVID-сертифікат в "Дії" (diia.gov.ua)
В Міністерстві цифрової трансформації України пояснили, хто з іноземців в майбутньому зможе отримати сертифікат про вакцинацію в "Дії". Наразі йде робота над новим оновленням додатку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директора директорату розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації України Мстислава Баніка.
За словами Мстислава Баніка, в майбутньому іноземці матимуть змогу отримати сертифікат про вакцинацію в "Дії" у разі наявності посвідки на проживання. Сьогодні проводяться роботи над розширенням можливостей додатку.
"Якщо є посвідка на проживання, то зараз в процесі йде розробка. Буде можливість створити COVID-сертифікат, які мають посвідку на проживання, в "Дії"", - відзначив Банік.