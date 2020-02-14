В Минцифре показали дизайн электронного паспорта

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook--страницу министра.

Он отметил, что с помощью паспорта в смартфоне у украинцев будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций).

"Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличение за нажимом). Посмотрите варианты. Что думаете? Мы за простоту", - написал он.

Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы заграничного паспорта и ID-карты".

Напомним, 6 февраля в Украине запустили мобильное приложение "Действие", в котором украинцы смогут хранить документы в электронном виде и в будущем получить доступ к всех государственных онлайн-сервисов. На первом этапе в приложении доступны водительские права и техпаспорт.

Кроме этого сообщалось, что до конца года планируется запуск 50 онлайн-услуг. Будут запущены наиболее востребованные услуги в электронном формате.