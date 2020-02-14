У Мінцифрі показали дизайн електронного паспорта

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував три можливі варіанти інтерфейсу електронного паспорта громадянина України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook--сторінку міністра.

Він зазначив, що за допомогою паспорта в смартфоні в українців буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій).

"Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском). Подивіться варіанти. Що думаєте? Ми за простоту", - написав він.

Можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть змогу власники закордонного паспорта та ID-картки".

Нагадаємо, 6 лютого в Україні запустили мобільний додаток "Дія", в якому українці зможуть зберігати документи в електронному вигляді і в майбутньому отримати доступ до всіх державних онлайн-сервісів. На першому етапі у додатку доступні водійські права і техпаспорт.

Крім цього повідомлялося, що до кінця року планується запуск 50 онлайн-послуг. Будуть запущені найбільш затребувані послуги в електронному форматі.