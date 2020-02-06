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Правительство запустит 50 онлайн-услуг в 2020 году

Новости » Телеком & IT     06.02.2020 - 12:43
Правительство запустит 50 онлайн-услуг в 2020 году
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Будут запущены самые востребованные услуги в электронном формате

Украинское правительство планирует в 2020 году запустить 50 онлайн-услуг. Об этом во время презентации мобильного приложения "Дія" заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, оцифрованными станут топ-50 услуг, по которым правительство получило больше всего запросов.

"Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, за которыми чаще всего обращаются украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году", - заявил Гончарук.

Как отметил премьер, среди них будет регистрация частных предпринимателей, юридических лиц, Е-младенец, услуги для перевозчиков и строителей, а также услуги для владельцев авто.

Напомним, 6 февраля в Украине запустили мобильное приложение "Дія", в котором украинцы смогут хранить документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. На первом этапе в приложении доступны водительские права и техпаспорт.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине запустили онлайн-сервис восстановления или замены водительского удостоверения. Украденное либо утраченное водительское удостоверение можно получить после предварительной заявки онлайн.

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