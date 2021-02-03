ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минцифре объяснили, почему не ввели QR-коды для контроля COVID-контактов

Автор: Сергей Щербина, Игорь Литвиненко

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему отказались от идеи с QR-кодами для отслеживания контактов с больными COVID-19. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, сейчас в этом нет необходимости.

Самые читаемые новости

Об этом Федоров заявил в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что более подробно о том, почему данная идея не была введена, лучше спросить главу Министерства здравоохранения, который формирует политику в данном направлении.

"Мы ее (идею с QR-кодами - ред.) полностью разработали… В двух вариациях. Сделали и в приложении, и на портале. Это для того, чтобы при посещении публичных мест трекать, контактировал ли человек с кем-то заболевшим. Но просто политика в этой сфере сформирована таким образом, что сейчас, наверное, в этом нет необходимости", - сказал Федоров.

Напомним, в конце ноября в Минцифре заявили, что готовят стратегию внедрения QR-системы для мониторинга ситуации в публичных местах.

Также РБК-Украина писало, что в Минцифре заявили о готовности технически ввести "COVID-паспорта". Они могут действовать как внутри страны, так и за границей.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Михаил ФедоровКоронавирус