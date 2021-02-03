У Мінцифрі пояснили, чому не ввели QR-коди для контролю COVID-контактів

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, чому відмовилися від ідеї з QR-кодами для відстеження контактів з хворими COVID-19. За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, зараз у цьому немає необхідності.

Про це Федоров заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що більш детально про те, чому ця ідея не була введена, краще запитати главу Міністерства охорони здоров'я, який формує політику в даному напрямку.

"Ми її (ідею з QR-кодами - ред.) повністю розробили... У двох варіаціях. Зробили і в додатку, та на порталі. Це для того, щоб під час відвідування публічних місць трекать, контактував людина з кимось хворим. Але просто політика в цій сфері сформована таким чином, що зараз, напевно, в цьому немає необхідності", - сказав Федоров.

Нагадаємо, в кінці листопада в Мінцифрі заявили, що готують стратегію впровадження QR-системи для моніторингу ситуації у публічних місцях.

Також РБК-Україна писало, що в Мінцифрі заявили про готовність технічно ввести "COVID-паспорта". Вони можуть діяти як всередині країни, так і за кордоном.