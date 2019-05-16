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Минтранспорта США приостановило авиасообщение с Венесуэлой

Новости » Общество    16.05.2019 - 05:39
Минтранспорта США приостановило авиасообщение с Венесуэлой
Фото: аэропорт Каракаса (skyscrapercity.com)

Приостановлены пассажирские и грузовые перевозки, через которые в Венесуэлу доставляют гуманитарную помощь

Министерство транспорта США приказало приостановить все коммерческие пассажирские и грузовые рейсы между Соединенными Штатами и Венесуэлой, ссылаясь на сообщения о беспорядках и насилии в аэропортах южноамериканской страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Многие международные авиалинии перестали летать в Венесуэлу из-за проблем безопасности и споров по поводу денег, которые, по их словам, задолжало им правительство. 

Некоторые венесуэльцы выразили обеспокоенность по поводу влияния запрета на людей, которые в разгар гуманитарного кризиса получают еду и другие продукты через грузовые самолеты от родственников за границей.

Департамент транспорта направил в Министерство внутренней безопасности письмо с просьбой об остановке заявило, что "условия в Венесуэле угрожают безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажа, направляющихся в эту страну или из нее".

Министерство информации Венесуэлы не сразу ответило на запрос о комментариях. Авиакомпания Laser Airlines заявила, что будет поддерживать обслуживание в Соединенных Штатах через переход в Доминиканской Республике.

В твиттере Laser заявила, что продолжит предлагать два рейса между Майами и Каракасом каждый день с промежуточными посадками в Санто-Доминго.

Напомним, месяц назад сенатор Соединенных Штатов Рик Скотт предложил американским властям серьезно изучить вопрос использования военной силы для доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Он тогда заявлял, что "власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро ведут политику геноцида, не допуская поставки гуманитарной помощи в страну".

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