Мінтранспорту США призупинило авіасполучення з Венесуелою

Фото: аеропорт Каракасу (skyscrapercity.com)

Припинені пасажирські та вантажні перевезення, через які до Венесуели доставляють гуманітарну допомогу

Міністерство транспорту США наказало припинити всі комерційні пасажирські і вантажні рейси між Сполученими Штатами і Венесуелою, посилаючись на повідомлення про заворушення та насильство в аеропортах південноамериканської країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Багато міжнародний авіаліній перестали літати до Венесуели через проблеми безпеки і суперечок з приводу грошей, які, за їхніми словами, заборгував їм уряд.

Деякі венесуельці висловили стурбованість з приводу впливу заборони на людей, які в розпал гуманітарної кризи отримують їжу та інші продукти вантажними літаками від родичів за кордоном.

Департамент транспорту направив до Міністерства внутрішньої безпеки лист з проханням про зупинку заявило, що "умови у Венесуелі загрожують безпеці пасажирів, літаків і членів екіпажу, що прямують в цю країну або з неї".

Міністерство інформації Венесуели не відразу відповіло на запит про коментарі. Авіакомпанія Laser Airlines заявила, що буде підтримувати обслуговування в Сполучених Штатах через перехід в Домініканській Республіці.

У твіттері Laser заявила, що продовжить пропонувати два рейси між Майамі і Каракасом кожен день з проміжними посадками в Санто-Домінго.

Нагадаємо, місяць тому сенатор Сполучених Штатів Рік Скотт запропонував американським властям серйозно вивчити питання використання військової сили для доставки гуманітарної допомоги до Венесуели. Він тоді заявляв, що "влада Венесуели на чолі з Ніколасом Мадуро ведуть політику геноциду, не допускаючи поставки гуманітарної допомоги в країну".