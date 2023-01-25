З Мінсоцполітики звільнився заступник міністра, відповідальний за субсидії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 24 січня 2023 р. № 57-р .

Музиченко працював у Мінсоцполітики з 2007 року, заступником міністра - з вересня 2019 року. Він відповідав за теми соціальної допомоги та підтримки сімей, субсидії та питання соціальної інспекції.

Відзначимо, наприкінці 2022 року функції з виплат та призначення субсидій були передані до Пенсійного фонду України.

У державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії виділено 37,870 млрд гривень Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році (41,708 млрд гривень).