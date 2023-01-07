ПФУ перерахував кошти на субсидії та пільги за останній місяць 2022 року

Пенсійний фонд України профінансував житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг грудень 2022 року. На ці цілі виділено 3,9 млрд гривень - стільки ж, як і у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Крім того, на страхові виплати направлено 913,5 млн гривень, в тому числі 33,7 млн гривень на оплату лікарняних.

Нагадаємо, функції із виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

Крім того, з 1 січня організаційна модель соціального страхування зазнала змін. Відтепер уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування є Пенсійний фонд України.

По суті, змінюється орган, що буде забезпечувати такі виплати. Отже, відтепер ПФУ України виплачуватиме: