ПФУ перерахував кошти на субсидії та пільги за останній місяць 2022 року
Пенсійний фонд України профінансував житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг грудень 2022 року. На ці цілі виділено 3,9 млрд гривень - стільки ж, як і у листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Крім того, на страхові виплати направлено 913,5 млн гривень, в тому числі 33,7 млн гривень на оплату лікарняних.
Нагадаємо, функції із виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.
Крім того, з 1 січня організаційна модель соціального страхування зазнала змін. Відтепер уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування є Пенсійний фонд України.
По суті, змінюється орган, що буде забезпечувати такі виплати. Отже, відтепер ПФУ України виплачуватиме:
- - допомогу по тимчасовій втраті працездатності ("лікарняні");
- - допомогу по вагітності і пологах ("декретні");
- - допомогу на поховання застрахованим особам, в т. ч. потерпілим на виробництві;
- - одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їх сімей.
У державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії виділено 37,870 млрд гривень Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році (41,708 млрд гривень).
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