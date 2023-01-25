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Из Минсоцполитики уволился заместитель министра, ответственный за субсидии

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Украина, Среда 25 января 2023 10:26
Из Минсоцполитики уволился заместитель министра, ответственный за субсидии Фото: Виталий Музыченко (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров уволил Виталия Музыченко с должности замминистра социальной политики Украины по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 24 января 2023 г. №57-р.

Музыченко работал в Минсоцполитики с 2007 года, замминистра - с сентября 2019 года. Он отвечал за темы социальной помощи и поддержки семей, субсидии и социальной инспекции.

Отметим, в конце 2022 функции по выплатам и назначению субсидий были переданы в Пенсионный фонд Украины.

В государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии выделено 37,870 млрд. гривен Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году (41,708 млрд. гривен).

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Министерство социальной политики
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