Из Минсоцполитики уволился заместитель министра, ответственный за субсидии

Кабинет министров уволил Виталия Музыченко с должности замминистра социальной политики Украины по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 24 января 2023 г. №57-р.

Музыченко работал в Минсоцполитики с 2007 года, замминистра - с сентября 2019 года. Он отвечал за темы социальной помощи и поддержки семей, субсидии и социальной инспекции.