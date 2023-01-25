Из Минсоцполитики уволился заместитель министра, ответственный за субсидии
Фото: Виталий Музыченко (kmu.gov.ua)
Кабинет министров уволил Виталия Музыченко с должности замминистра социальной политики Украины по собственному желанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 24 января 2023 г. №57-р.
Музыченко работал в Минсоцполитики с 2007 года, замминистра - с сентября 2019 года. Он отвечал за темы социальной помощи и поддержки семей, субсидии и социальной инспекции.
Отметим, в конце 2022 функции по выплатам и назначению субсидий были переданы в Пенсионный фонд Украины.
В государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии выделено 37,870 млрд. гривен Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году (41,708 млрд. гривен).