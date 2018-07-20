Мінсоцполітики не впевнене у запровадженні накопичувального рівня пенсійної системи з 2019

Парламент зірвав терміни прийняття законопроектів для пенсійної реформи

Міністерство соціальної політики України не впевнене в ймовірності введення накопичувального рівня пенсійної системи з 2019 року. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Реформа на паузі: українців знову залишають без накопичувальної пенсії".

Зазначимо, перед виходом на канікули Верховна рада так і не розглянула законопроекти для запуску накопичувального рівня пенсійної системи. Згідно прийнятого минулої осені закону про підвищення пенсій, уряд має створити правила роботи накопичувального рівня до 1 липня 2018. Закон також встановлює, що з січня 2019 року українці повинні перераховувати внески на персональні накопичувальні рахунки.

У зв'язку зі зривом термінів прийняття необхідних законопроектів, у Міністерстві соціальної політики у відповіді на запит РБК-Україна не змогли оцінити ймовірність введення накопичувального рівня з наступного року, як це передбачено законом, уточнивши лише, що для цього "необхідний певний час".

Нагадаємо, комітет Верховної ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення ще в березні рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект № 6677 про введення накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.