Минсоцполитики утвердило состав "бэби-бокса" для новорожденных

Минсоцполитики приняло приказ "Некоторые вопросы предоставления единовременной натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка"

Министерство социальной политики утвердило состав "бэби-бокса" для новорожденных. Об этом говорится на сайте "Урядовий портал".

Сообщается, что по поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и во исполнение постановления Кабмина от 20 июня 2018 № 512 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по предоставлению при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша"", Министерство социальной политики приняло приказ №1025 от 17 июля 2018 года "Некоторые вопросы предоставления единовременной натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка".

Сообщается, что этим приказом определен детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до пяти тысяч гривен для комплектования одноразовой натуральной помощи "бэби-бокс" при рождении ребенка.

Итак, уже с первого сентября этого года украинские семьи при рождении ребенка получат набор из двадцати пяти необходимых вещей для новорожденных детей:

Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, но не менее 94 штук в упаковке;

Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенны, PH-нейтральны, без запаха и не менее 56 штук в упаковке;

Пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

Пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

Пеленка муслиновая, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60 х 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0 - 3 месяца;

Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3 - 6 месяцев;

Боди с коротким рукавом:

размер 50 - 56 см; размер 56 - 58 см.

Боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок:

размер 50 - 56 см; размер 56 - 58 см.

Брюки-ползунки с закрытыми носками, стопроцентный хлопок:

размер 50 - 56 см; размер 56 - 58 см.

Комбинезон с длинным рукавом и штанишками:

размер 50 - 56 см; размер 56 - 58 см.

Носки, доля хлопка в изделии не менее 90%, размер 0 - 3 месяца;

Термометр для воды;

Термометр для тела электронный, с резиновым наконечником.

Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовлены из нержавеющей медицинской стали;

Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке;

Одеяло теплое / демисезонное, наполнитель - стопроцентный хлопок, внешняя ткань - также стопроцентный хлопок, размер 90 x 120 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

Матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70. Размер матраса (периметр) должно совпадать с размером (периметру) дна коробки-люльки;

Полотенце махровое для купания уголком, размер 100 x 100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), произведенный из натурального материала;

Игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей;

Крем с содержанием ланолина 100%;

Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл;

Весь комплект должен быть упакован в коробку-люльку из прочного картона, размер 43 × 70 × 27 см. Указанная коробка изготавливается из прочного гофрокартона с кашировка и полноцветной печатью на дно и крышку коробки. А для укрепления конструкции в дно и боковые стенки должны быть приложены отдельные вставки.

Напомним, 30 мая сообщалось, что правительство вводит традицию обеспечения новорожденных специальным "бэби-боксом", в котором будут собраны вещи, нужные для первых недель жизни младенца.