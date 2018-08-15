Мінсоцполітики затвердило склад "бебі-боксу" для новонароджених

Мінсоцполітики прийняло наказ "Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини"

Міністерство соціальної політики затвердило склад "бебі-боксу" для новонароджених. Про це йдеться на сайті "Урядовий портал".

Повідомляється, що за дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та на виконання постанови Кабміну від 20 червня 2018 № 512 "Деякі питання реалізації пілотного проекту з надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"", Міністерство соціальної політики прийняло наказ №1025 від 17 липня 2018 року "Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини".

Повідомляється, що цим наказом визначено деталізований перелік дитячих товарів загальною вартістю до п'яти тисяч гривень для комплектування одноразової натуральної допомоги "бебі-бокс" при народженні дитини.

Отже, вже з першого вересня цього року українські сім'ї при народженні дитини отримають набір з двадцяти п'яти необхідних речей для новонароджених дітей:

Підгузники одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, але не менше 94 штук в упаковці;

Серветки одноразові вологі для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху і не менше 56 штук в упаковці;

Пелюшка ситцева, розмір 80 x 95 см (допускається зміна розмірів +/- 10%);

Пелюшка фланелева, розмір 90 x 110 см (допускається зміна розмірів +/- 10%);

Пелюшка муслінова, розмір 70 х 70 см (допускається зміна розмірів +/- 10%);

Пелюшка багаторазова вологостійка, розмір 60 х 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10%);

Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 0 - 3 місяці;

Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 3 - 6 місяців;

Боді з коротким рукавом:

розмір 50 - 56 см; розмір 56 - 58 см

Боді з довгим рукавом, трикотаж, стовідсоткова бавовна:

розмір 50 - 56 см; розмір 56 - 58 см.

Брюки-повзунки з закритими носками, стовідсоткова бавовна:

розмір 50 - 56 см; розмір 56 - 58 см.

Комбінезон з довгим рукавом і штанцями:

розмір 50 - 56 см; розмір 56 - 58 см.

Шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше 90%, розмір 0 - 3 місяці;

Термометр для води;

Термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником.

Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі;

Прокладки для лактації, не менше 60 штук в упаковці;

Ковдра тепла / демісезонна, наповнювач - стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина - стовідсоткова бавовна, розмір 90 x 120 см (допускається зміна розмірів +/- 10%);

Плед-ковдра, 100% трикотаж, бавовна, розмір 60 x 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10%);

Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 x 70. Розмір матраца (периметр) має збігатися з розміром (периметру) дна коробки-люльки;

Рушник махровий для купання куточком, розмір 100 х 100 см (допускається зміна розмірів +/- 10%), вироблений з натурального матеріалу;

Іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена з пластику з сертифікатом, який дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей;

Крем з вмістом ланоліну 100%;

Рідке мило-шампунь дитячий з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенний, без запаху, 500 мл;

Весь комплект повинен бути упакований в коробку-люльку з міцного картону, розмір 43 × 70 × 27 см. Зазначена коробка виготовляється з міцного гофрокартону з кашировкою і повнокольоровим друком на дно і кришку коробки. А для зміцнення конструкції в дно і бічні стінки повинні бути включені окремі вставки.

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що уряд запроваджує традицію забезпечення новонароджених спеціальним "бебі-боксом", в якому будуть зібрані речі, потрібні для перших тижнів життя дитини. Орієнтовна вартість пакета для новонародженого 5 тис. гривень.