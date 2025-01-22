Мінсоцполітики спростувало фейки про скасування виплат людям з інвалідністю: деталі
У соцмережах та медіа ширяться фейки про те, що в Україні можуть скасувати виплати людям з другою та третьою групами інвалідності. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Зазначають, що деякі ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію про можливе скасування виплат тим, хто має другу та третю групи інвалідності. У відомстві акцентують увагу на тому, що ця інформація не відповідає дійсності та є некоректною.
"Усі виплати людям з інвалідністю зберігаються і будуть виплачуватися і надалі. Жодних ініціатив щодо їх скасування немає", – йдеться у повідомленні.
Крім того, просять звертатися за роз’ясненнями безпосередньо до Мінсоцполітики:
- за номером – (044) 289 35 60,
- писати на електронну адресу – press@mlsp.gov.ua.
Раніше РБК-Україна писало, що у мережі ширяться неправдиві чутки, що з 1 січня 2025 року осіб з інвалідністю нібито мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕКів і автоматичне скасування статусу інвалідності. У Міністерстві охорони здоров’я України запевнили, що ця інформація є фейком. МОЗ підкреслило, що всі особи, які мають статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, соціальну допомогу, послуги та відстрочку від мобілізації відповідно до висновків МСЕК протягом терміну їх дії.
Також ми розповідали, що в Україні запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини, яка спрямована на забезпечення прозорості, справедливості та зручності для всіх. У рамках реформи до роботи долучилися понад 6000 лікарів, об’єднаних у 1500 експертних команд.
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