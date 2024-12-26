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Українців попередили про фейк щодо мобілізації людей з інвалідністю

Україна, Четвер 26 грудня 2024 20:48
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Українців попередили про фейк щодо мобілізації людей з інвалідністю Фото: українців попередили про фейк щодо мобілізації (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Останнім часом ширяться фейки, що нібито з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕКів і нібито автоматичне скасування статусу інвалідності. Однак ця інформація є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

В МОЗ пояснили, що усі люди, які мають статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу та відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.

Водночас в міністерстві запевнили, що інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, не відповідає дійсності.

"Ця категорія людей проходитиме повторний огляд виключно у випадку, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану", - пояснили в МОЗ.

В міністерстві також пояснили, що МСЕК, і експертні команди з лікарів-практиків, які їх замінять з нового року, встановлюють чи скасовують інвалідність виключно на основі підстав і критеріїв, визначених у законодавстві.

Що залишиться без змін

Статус інвалідності, як і раніше гарантуватиме:

  • відстрочку від мобілізації,
  • доступ до пільг,
  • соціальних гарантій та допомоги.

Як зміниться процес

Замість МСЕК з 1 січня 2025 року працюватимуть експертні команди лікарів. Вони оцінюватимуть повсякденне функціонування людини прозоро та за чіткими критеріями.

Детальніше про те, кому і коли насправді потрібно проходити повторний огляд у новій системі оцінювання читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ліквідація МСЕК в Україні

Зауважимо, що ще у жовтні український президент Володимир Зеленський заявив про ліквідацію МСЕК, підписавши відповідний указ.

Наразі відомо, що вже з січня МСЕК припинять свою діяльність. Їх функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням.

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