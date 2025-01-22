Минсоцполитики опровергло фейки об отмене выплат людям с инвалидностью: детали

В соцсетях и медиа распространяются фейки о том, что в Украине могут отменить выплаты людям со второй и третьей группами инвалидности. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

Отмечают, что некоторые СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о возможной отмене выплат тем, кто имеет вторую и третью группы инвалидности. В ведомстве акцентируют внимание на том, что эта информация не соответствует действительности и является некорректной.

"Все выплаты людям с инвалидностью сохраняются и будут выплачиваться и в дальнейшем. Никаких инициатив по их отмене нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, просят обращаться за разъяснениями непосредственно в Минсоцполитики: