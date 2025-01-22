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Минсоцполитики опровергло фейки об отмене выплат людям с инвалидностью: детали

Среда 22 января 2025 11:01
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Минсоцполитики опровергло фейки об отмене выплат людям с инвалидностью: детали Фото: Выплаты для людей с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В соцсетях и медиа распространяются фейки о том, что в Украине могут отменить выплаты людям со второй и третьей группами инвалидности. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Отмечают, что некоторые СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о возможной отмене выплат тем, кто имеет вторую и третью группы инвалидности. В ведомстве акцентируют внимание на том, что эта информация не соответствует действительности и является некорректной.

"Все выплаты людям с инвалидностью сохраняются и будут выплачиваться и в дальнейшем. Никаких инициатив по их отмене нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, просят обращаться за разъяснениями непосредственно в Минсоцполитики:

  • по номеру - (044) 289 35 60,
  • писать на электронный адрес - press@mlsp.gov.ua.

Ранее РБК-Украина писало, что в сети ходят ложные слухи, что с 1 января 2025 года лиц с инвалидностью якобы будут мобилизовать из-за ликвидации МСЭКов и автоматической отмены статуса инвалидности. В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что эта информация является фейком. Минздрав подчеркнул, что все лица, имеющие статус инвалидности, продолжат получать льготы, социальную помощь, услуги и отсрочку от мобилизации в соответствии с выводами МСЭК в течение срока их действия.

Также мы рассказывали, что в Украине введена новая система оценки повседневного функционирования человека, которая направлена на обеспечение прозрачности, справедливости и удобства для всех. В рамках реформы к работе присоединились более 6000 врачей, объединенных в 1500 экспертных команд.

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Министерство социальной политики Выплаты
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