У Мінсоцполітики розповіли, коли будуть проіндексовані пенсії
У Мінсоцполітики знайдуть ресурси для індексації пенсій в березні. Однак наразі невідомо на скільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.
"Звітність за останній місяць опрацьовуватиметься у січні. Тоді ж буде розраховуватися і рівень інфляції. Тож, ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні", - пояснила посадовиця.
Водночас вона зазначила, що передача інших соціальних виплат до адміністрування Пенсійного фонду ніяк не вплине на пенсійне забезпечення українців, оскільки лікарняними та субсидіями опікуватимуться новоутворені структури в межах фонду.
Нагадаємо, з 1 січня 2023 в Україні змінилися вимоги до стажу для виходу на пенсію. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
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