В Минсоцполитики рассказали, когда будут проиндексированы пенсии

У Минсоцполитики найдут ресурсы для индексации пенсий в марте. Однако пока неизвестно на сколько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерки социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.

"Отчетность за последний месяц будет прорабатываться в январе. Тогда же будет рассчитываться и уровень инфляции. Поэтому ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте", - пояснила чиновник.

В то же время она отметила, что передача других социальных выплат в администрирование Пенсионного фонда никак не повлияет на пенсионное обеспечение украинцев, поскольку больничными и субсидиями будут заниматься вновь образованные структуры в рамках фонда.