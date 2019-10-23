Минсоцполитики разъяснило повышение платы за ЖКУ получателями субсидий

Министерство социальной политики политики выпустило разъяснение относительно постановления Кабинета министров от 20 октября, которым норма оплаты получателями субсидий за коммунальные услуги увеличивается с 15% до 20%. Разъяснение размещено на сайте министерства.

Как отметили в Минсоцполитики, соответствующий пункт постановления вступает в силу с 1 мая 2020 года.

"При этом изменение процента будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами, поскольку их размер субсидии уменьшится", - говорится в сообщении.

В министерстве заявляют, что высвобожденные средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, которые имеют доходы меньше прожиточного минимума.

По данным министерства в отопительном сезоне 2018-2019 годов более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% - 10% дохода, "то есть изменение в формуле с 15% до 20% не значит такой процент уплаты".

В Минсоцполитики сообщают, что по расчетам, средний платеж семьи, которая получает субсидию, увеличится с 9,78% (в сезоне 2018-2019 годов) от дохода до 13,5%.

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Минсоцполитики добавляет также примеры расчетов субсидии.

www.msp.gov.ua

Напомним, Кабинет министров Украины постановлением от 20 октября изменил размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае предоставления жилищной субсидии. Согласно решению правительства, базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства - повышена до 20%.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 8,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.