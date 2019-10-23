ru
ua

Мінсоцполітики роз'яснило підвищення плати за ЖКУ отримувачами субсидій

Новини » Економіка   

Отримані кошти підуть на розширення допомоги малозабезпеченим сім’ям

Міністерство політики соціальної політики випустило роз'яснення щодо постанови Кабінету міністрів від 20 жовтня, якою норма оплати отримувачами субсидій за комунальні послуги збільшується з 15% до 20%. Роз'яснення розміщене на сайті міністерства.

Як зазначили в Мінсоцполітики, відповідний пункт постанови набирає чинності з 1 травня 2020 року.

"При цьому зміна відсотка матиме наслідки для одержувачів з найвищими доходами, оскільки їх розмір субсидії зменшиться", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві заявляють, що вивільнені кошти будуть направлені на розширення програми допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають доходи менше прожиткового мінімуму.

За даними міністерства у в опалювальному сезоні 2018-2019 років більше 40% сімей сплачували всього до 7%, а ще 30% - 10% доходу, "тобто зміна у формулі з 15% до 20% не значить такий відсоток сплати".

У Мінсоцполітики повідомляють, що за розрахунками, середній платіж сім’ї, яка отримує субсидію, збільшиться з 9,78% (у сезоні 2018-2019 років) від доходу до 13,5%.

www.msp.gov.ua

Мінсоцполітики додає також приклади розрахунків субсидії.

www.msp.gov.ua

Нагадаємо, Кабінет міністрів України постановою від 20 жовтня змінив розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у разі надання житлової субсидії. Згідно з рішенням уряду, базова норма плати за послуги - 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства - підвищена до 20%.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 8,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

Закон про кількість депутатських запитів передали на підпис Зеленському В Одеській області в одному з ангарів виявили джерело радіації
Читати всі новини