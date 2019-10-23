Мінсоцполітики роз'яснило підвищення плати за ЖКУ отримувачами субсидій

Міністерство політики соціальної політики випустило роз'яснення щодо постанови Кабінету міністрів від 20 жовтня, якою норма оплати отримувачами субсидій за комунальні послуги збільшується з 15% до 20%. Роз'яснення розміщене на сайті міністерства.

Як зазначили в Мінсоцполітики, відповідний пункт постанови набирає чинності з 1 травня 2020 року.

"При цьому зміна відсотка матиме наслідки для одержувачів з найвищими доходами, оскільки їх розмір субсидії зменшиться", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві заявляють, що вивільнені кошти будуть направлені на розширення програми допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають доходи менше прожиткового мінімуму.

За даними міністерства у в опалювальному сезоні 2018-2019 років більше 40% сімей сплачували всього до 7%, а ще 30% - 10% доходу, "тобто зміна у формулі з 15% до 20% не значить такий відсоток сплати".

У Мінсоцполітики повідомляють, що за розрахунками, середній платіж сім’ї, яка отримує субсидію, збільшиться з 9,78% (у сезоні 2018-2019 років) від доходу до 13,5%.

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Мінсоцполітики додає також приклади розрахунків субсидії.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України постановою від 20 жовтня змінив розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у разі надання житлової субсидії. Згідно з рішенням уряду, базова норма плати за послуги - 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства - підвищена до 20%.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 8,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.