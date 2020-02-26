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У Мінсоцполітики розповіли про закон про доплати за більш пізній вихід на пенсію

Новини » Політика     26.02.2020 - 18:16
У Мінсоцполітики розповіли про закон про доплати за більш пізній вихід на пенсію
Юлія Соколовська (УНІАН)

Ухвалення закону дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам

У Міністерстві соціальної політики розповіли докладніше про законопроект про доплати за більш пізній вихід на пенсію. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська зазначила, що середній розмір збільшення надбавки становить близько 537 гривень.

За її словами, на сьогодні пенсійним законодавством встановлені різні розміри підвищення пенсії за більш пізній вихід на пенсію: вони залежать від дати призначення пенсії - до 1 січня 2004 року, тобто до початку дії закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і після цієї дати.

"Рішення уряду, за умови його підтримки народними депутатами України, дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам, встановити єдиний підхід до визначення їх розміру, тим самим сприятиме справі відновлення соціальної справедливості", - заявила міністр.

Глава міністерства додала, що законопроект може набути чинності 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, Кабмін пропонує щомісяця доплачувати понад 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію окремих категорій пенсіонерів. Відповідний проект закону уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня уряд схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік. Згідно з документом, власні доходи ПФУ в 2020 році складуть 301,8 млрд гривень.

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