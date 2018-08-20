В Минсоцполитики прокомментировали информацию об ограничении выплат работающим пенсионерам

Любые ограничения выплат работающим пенсионерам отменены

Информация об ограничении социальных выплат для пенсионеров, которые работают, является недостоверной. Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины.

Также отметили, что пенсионная реформа не ограничила, а наоборот - ликвидировала любые ограничения выплат работающим пенсионерам. Поэтому им не придется выбирать между пенсией и заработной платой.

"Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Проведена пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров, и была проведена пенсионная реформа", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Также добавили, что ни правительство, ни министерство не планируют ограничивать права работающих пенсионеров. В то же время введенная с первого октября 2017 года норма о 15-процентном уменьшении пенсионных выплат работающим пенсионерам отменена.

Напомним, как сообщали в Минсоцполитики ранее, в Украине по состоянию на 1 июля 2018 года средняя пенсия выросла почти на 36% по сравнению с ее размером в аналогичный период 2017 года.