У Мінсоцполітики прокоментували інформацію щодо обмеження виплат працюючим пенсіонерам

Будь-які обмеження виплат працюючим пенсіонерам скасовано

Інформація про обмеження соціальних виплат для пенсіонерів, які працюють, є неправдивою. Про це заявили у Міністерстві соціальної політики України.

Також зазначили, що пенсійна реформа не обмежила, а навпаки - ліквідувала будь-які обмеження щодо виплат працюючим пенсіонерам. Тому їм не доведеться обирати між пенсією і заробітною платою.

"Міністерство соціальної політики України офіційно повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Проведена пенсійна реформа не передбачає необхідності вибору між пенсією і зарплатою для працюючих пенсіонерів. Навпаки, саме для того, щоб припинити дискримінацію працюючих пенсіонерів, і була проведена пенсійна реформа", - підкреслили в Мінсоцполітики.

Також додали, що ні уряд, ні міністерство не планують обмежувати права працюючих пенсіонерів. Натомість запроваджена з першого жовтня 2017 року норма про15-відсотковео зменшення пенсійних виплат працюючим пенсіонерам скасована.

Нагадаємо, як повідомляли у Мінсоцполітики раніше, в Україні станом на 1 липня 2018 року середня пенсія зросла майже на 36% у порівнянні з її розміром в аналогічний період 2017 року.