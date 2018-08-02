У Кабміні розповіли про другий етап пенсійної реформи

На другому етапі реформи відбудеться підвищення пенсій людям, які мали великий трудовий стаж, але низьку зарплату

Підвищення пенсій людям, які мали великий трудовий стаж, але низьку зарплату, відбудеться вже в цьому році. Про це сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає "Урядовий портал".

За його словами, наступний етап пенсійної реформи - підвищення пенсій людям, які мали великий страховий стаж, але низьку зарплату.

"Підвищення пенсій тим людям, які мають великий трудовий стаж і маленькі заробітні плати, з якими вони виходили на пенсію, і через це мають невеличкі пенсійні виплати, - це наступний етап пенсійної реформи. Зокрема, необхідно внести зміни до чинного законодавства. Є звернення Президента України до Уряду щодо цього, є відповідні ініціативи уряду", - розповів він.

Також зазначив, що в Кабінеті міністрів немає дискусії, потрібно підвищувати пенсії чи ні.

"Все залежить від фінансових можливостей української економіки, від наявності фінансового ресурсу Пенсійного фонду України", - заявив Розенко.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, ще на початку року у відомстві були змушені почати залучати позики у Держказначейства для покриття касових розривів. У березні-квітні після перерахунку заднім числом пенсій військовим і поліцейським витрати на ПФ зросли, а разом з ними зросла потреба у позиках від Казначейства. Незважаючи на те, що це стандартна практика, суми позик стали більше, ніж зазвичай.

До кінця року ПФ може не вистачити близько 12 млрд гривень для виплати пенсій, пояснив РБК-Україна високопоставлений урядовий чиновник, що побажав залишитися не названим. Недостачу доведеться або перекривати за рахунок позик Казначейства, або вносити зміни до держбюджету і збільшувати дотації на виплату пенсій. Нагадаємо, дотації ПФ в цьому році заплановані на суму 139 млрд гривень.