Минсоцполитики продолжит программу поддержки переселенцев-участников ООС

Фото: Андрей Рева (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Ревы, на эту программу министерство просило 850 млн гривен, однако получило лишь 40 миллионов

В 2019 году Министерство социальной политики продолжит программу поддержки внутренне перемещенных лиц-участников Операции объединенных сил (ООС) на востоке Украины. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет о программе обеспечения таких лиц жильем.

"Начиная с прошлого года, была введена новая программа для обеспечения жильем тех переселенцев, которые с оружием в руках защищают нашу страну. Потому что предоставлять сразу и найти жилье для 1 миллиона 510 тысяч ВПЛ достаточно сложно. Очевидно, что люди, которые воюют против сепаратистов и агрессора, должны иметь приоритет, и в этом году эта программа будет продолжена. Единственная проблема, на наш бюджетный запрос на 850 миллионов гривен в бюджете предусмотрено только 40 миллионов, или в 20 раз меньше", - сообщил Рева.

По словам министра, для предоставления жилья таким переселенцам используются и средства международных доноров.

"Кроме государственных средств на строительство жилья для переселенцев, мы также используем те средства, которые нам предоставляют другие страны в качестве безвозвратной помощи. Министерством социальной политики Украины в течение 2017-2018 годов за счет международных доноров было подготовлено и введено в эксплуатацию почти для 1000 семей переселенцев жилье", - сообщил Рева.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Украине насчитывается около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц.

РБК-Украина также писало в декабре 2018-го, что согласно исследованию, в Украине более 10% вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) сообщили о том, что подвергались дискриминации в связи со своим статусом ВПЛ.

Агентство также писало, что более трети переселенцев (38%) не планируют возвращаться на Донбасс после завершения конфликта.