Мінсоцполітики продовжить програму підтримки переселенців-учасників ООС

Фото: Андрій Рева (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Реви, на цю програму міністерство просило 850 млн гривень, однак отримало лише 40 мільйонів

У 2019 році Міністерство соціальної політики продовжить програму підтримки внутрішньо переміщених осіб-учасників Операції об’єднаних сил (ООС) на сході України. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

Йдеться про програму забезпечення таких осіб житлом.

"Починаючи з минулого року, була введена нова програма для забезпечення житлом тих переселенців, які зі зброєю у руках захищають нашу країну. Тому що надавати одразу і знайти житло для 1 мільйона 510 тисяч ВПО достатньо складно. Очевидно , що люди які воюють проти сепаратистів і агресора, повинні мати пріоритет, і в цьому році ця програма буде продовжена. Єдина проблема, що на наш бюджетний запит на 850 мільйонів гривень у бюджеті передбачено лише 40 мільйонів, або в 20 разів менше", - повідомив Рева.

За словами міністра, для надання житла таким переселенцям використовуються і кошти міжнародних донорів.

"Окрім державних коштів на будівництво житла для переселенців, ми також використовуємо ті кошти, які нам надають інші країни в якості безповоротної допомоги. Міністерством соціальної політики України протягом 2017-2018 років за кошти міжнародних донорів було підготовлено і введено в експлуатацію майже для 1000 сімей переселенців житло", - повідомив Рева.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Україні налічується близько 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб.

РБК-Україна також писало у грудні 2018-го, що згідно дослідження, в Україні більше 10% вимушено переміщених осіб (ВПО) повідомили про те, що зазнавали дискримінації у зв'язку зі своїм статусом ВПО.

Агентство також писало, що більше третини переселенців (38%) не планують повертатися на Донбас після завершення конфлікту.