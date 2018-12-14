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Более 10% переселенцев почувствовали дискриминацию в связи с тем, что они ВПО, - исследование

Новости » Общество    14.12.2018 - 02:32
Более 10% переселенцев почувствовали дискриминацию в связи с тем, что они ВПО, - исследование
Иллюстративное фото (УНИАН)

В опросе приняли участие почти 6,5 тыс. респондентов

Более 10% вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) сообщили о том, что испытывали дискриминацию в связи со свои статусом ВПЛ. Об этом говорится в результатах недавно проведенного исследования ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"Доля ВПЛ, которые сообщили о том, что испытывали дискриминацию или несправедливое отношение к себе в связи с тем, что они ВПЛ составила 11%", - говорится в отчете.

Согласно данным, в сентябре 2018 состоялся последний опрос, были опрошены лично более 2,4 тыс. респондентов. В режиме телефонного интервью - более 4 тыс. респондентов. Каждый пятый вынужденный переселенец заявляет, что он полностью или частично интегрирован в те общины, в которых проживает.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным исследования, 44% вынужденно переселенных лиц намерены голосовать на следующих президентских и парламентских выборах, которые состоятся в 2019 году.

Добавим, что более трети переселенцев не планируют возвращаться на Донбасс после завершения конфликта. По результатам опроса Представительства МОМ в Украине, несмотря на экономические вызовы, внутренне перемещенные лица в Украине преимущественно остаются в своих нынешних местах проживания и налаживают отношения с принимающими общинами.

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