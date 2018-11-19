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Минсоцполитики предлагает обязать трудовых мигрантов декларировать доходы

Новости » Общество    19.11.2018 - 12:16
Минсоцполитики предлагает обязать трудовых мигрантов декларировать доходы
Фото: Андрей Рева (kmu.gov.ua)

Рева заявил, что семьям трудовых мигрантов субсидии начисляются в большем размере

Министерство социальной политики Украины предлагает обязать трудовых мигрантов декларировать доходы для расчета субсидий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ведомства Андрея Ревы.

По его словам, предложение о декларировании доходов украинцев, которые работают за границей, вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не с целью налогообложения. Рева отметил, что украинцы для получения субсидий должны декларировать доходы, однако на практике те, кто получают доходы из-за границы, не декларируют их при обращении за субсидией.

"В результате им субсидия начисляется в большем размере, чем это могло быть при честном декларировании доходов. Это происходит за счет нас с вами - налогоплательщиков в Украине ", - пояснил Рева.

Он также отметил, что о налогообложении речь не идет, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в стране пребывания.

Напомним, ранее Рева заявлял, что резких изменений размеров субсидий и количества получателей не будет.

До этого в Минсоцполитики пояснили механизм субсидий после подорожания газа.

 

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