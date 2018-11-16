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Рева: резких изменений размеров субсидий и количества получателей не будет

Новости » Общество    16.11.2018 - 16:03
Рева: резких изменений размеров субсидий и количества получателей не будет
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Рева надеется, что заложенных в бюджет-2019 средств хватит на субсидии

В Украине не будет резких изменений в размерах субсидий и количестве их получателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Андрея Ревы.

По его словам, расчеты показывают, что заложенных 55 млрд гривен на субсидии в 2019 году должно хватить для финансирования программы. Рева отметил, что на рост количества получателей влияет повышение тарифов, а на сокращение - рост доходов.

"В течение двух лет коммунальные услуги и цена на газ не росли. В то же время в результате пенсионной реформы пенсии выросли на 30%, а заработные платы в течение первого полугодия выросли на 25%. Если говорить о повышении тарифов на газ на 23,5%, что повлияет на увеличение тарифа отопления в среднем на 16%, то можно сделать вывод, что эти цифры коррелируют друг с другом. Следовательно, резких изменений в количестве субсидиантов и размерах субсидий не будет", - добавил Рева.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам предоставили право выбирать между субсидией и льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг.

 

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Новости Украины субсидииМинистерство социальной политикиАндрей Рева
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