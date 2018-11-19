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Мінсоцполітики пропонує зобов'язати трудових мігрантів декларувати доходи

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 12:16
Мінсоцполітики пропонує зобов'язати трудових мігрантів декларувати доходи
Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

Рева заявив, що сім'ям трудових мігрантів субсидії нараховуються в більшому розмірі

Міністерство соціальної політики України пропонує зобов'язати трудових мігрантів декларувати доходи для розрахунку субсидій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови відомства Андрія Реви.

За його словами, пропозиція про декларування доходів українців, які працюють за кордоном, викликана питанням розрахунку розміру субсидій, а не з метою оподаткування. Рева зазначив, що українці для отримання субсидій повинні декларувати доходи, однак на практиці ті, хто отримують доходи з-за кордону, не декларують їх при зверненні за субсидією.

"В результаті їм субсидія нараховується в більшому розмірі, ніж це могло бути за чесним декларуванням доходів. Це відбувається за рахунок нас з вами - платників податків в Україні ", - пояснив Рева.

Він також зазначив, що про оподаткування мова не йде, оскільки всі податки з цих доходів були сплачені у країні перебування.

Нагадаємо, раніше Рева заявляв, що різких змін розмірів субсидій та кількості одержувачів не буде.

До цього в Мінсоцполітики пояснили механізм субсидій після подорожчання газу.

 

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