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Минсоцполитики предлагает новую систему помощи начинающим предпринимателям

Новости » Общество    14.12.2018 - 16:39
Минсоцполитики предлагает новую систему помощи начинающим предпринимателям
Фото: Андрей Рева (kmu.gov.ua)

Законопроект о новой системе помощи на открытие собственного дела внесут на рассмотрение ВРУ

В Верховную раду будет внесен законопроект о новой системе помощи на открытие собственного дела. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По его словам, проект больше года действует в трех областях (Львовской, Харьковской и Полтавской) и в отдельных территориальных общинах Донецкой, Житомирской и Черниговской областей. В частности, проект предусматривает помощь в трудоустройстве и организации собственного дела для членов малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц.

При этом проект не предусматривает предоставление "живых" средств. Рева пояснил, что "идея заключалась в том, чтобы человек написал бизнес-план, а мы могли бы приобрести необходимое оборудование и материалы, помогали в период становления".

 По состоянию на 1 декабря, 243 человека в пилотных регионах защитили бизнес-планы, 213 из них уже получили финансовую помощь, еще 30 на помощь ожидают в ближайшее время.

 Координатор пилотного проекта "Рука помощи" Инна Шинкаренко отметила дополнительное преимущество такого подхода - это детенизация бизнеса.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли совместно с областными государственными администрациями к 2020 году создадут сеть центров поддержки предпринимательства в соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства.

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