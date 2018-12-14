Минсоцполитики предлагает новую систему помощи начинающим предпринимателям

Фото: Андрей Рева (kmu.gov.ua)

Законопроект о новой системе помощи на открытие собственного дела внесут на рассмотрение ВРУ

В Верховную раду будет внесен законопроект о новой системе помощи на открытие собственного дела. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По его словам, проект больше года действует в трех областях (Львовской, Харьковской и Полтавской) и в отдельных территориальных общинах Донецкой, Житомирской и Черниговской областей. В частности, проект предусматривает помощь в трудоустройстве и организации собственного дела для членов малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц.

При этом проект не предусматривает предоставление "живых" средств. Рева пояснил, что "идея заключалась в том, чтобы человек написал бизнес-план, а мы могли бы приобрести необходимое оборудование и материалы, помогали в период становления".

По состоянию на 1 декабря, 243 человека в пилотных регионах защитили бизнес-планы, 213 из них уже получили финансовую помощь, еще 30 на помощь ожидают в ближайшее время.

Координатор пилотного проекта "Рука помощи" Инна Шинкаренко отметила дополнительное преимущество такого подхода - это детенизация бизнеса.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли совместно с областными государственными администрациями к 2020 году создадут сеть центров поддержки предпринимательства в соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства.