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Мінсоцполітики пропонує нову систему допомоги підприємцям-початківцям

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 16:39
Мінсоцполітики пропонує нову систему допомоги підприємцям-початківцям
Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

Законопроект про нову систему допомоги на відкриття власної справи внесуть на розгляд ВРУ

До Верховної ради буде внесено законопроект про нову систему допомоги на відкриття власної справи. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За його словами, проект більше року діє у трьох областях (Львівській, Харківській та Полтавській) і в окремих територіальних громадах Донецької, Житомирської і Чернігівської областей. Зокрема, проект передбачає допомогу у працевлаштуванні та започаткуванні власної справи для членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.

При цьому проект не передбачає надання "живих" коштів. Рева пояснив, що "ідея полягала в тому, щоб людина написала бізнес-план, а ми могли б придбати необхідне обладнання і матеріали, допомагали в період становлення".

Станом на 1 грудня, 243 людини в пілотних регіонах захистили бізнес-плани, 213 з них вже отримали фінансову допомогу, ще 30 на допомогу очікують найближчим часом.

Координатор пілотного проекту "Рука допомоги" Інна Шинкаренко відзначила додаткову перевагу такого підходу - це детінізація бізнесу.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з обласними державними адміністраціями до 2020 року створять мережу центрів підтримки підприємництва у відповідності зі Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва.

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