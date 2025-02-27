У Мінсоцполітики пояснили, що не так з формулою індексації пенсій в Україні

"Попри те, що ми нарешті маємо законодавчо визначений період проведення індексацій, навіть законодавчо визначену формулу проведення індексацій, але формула у нас ще досі контрциклічна", - зазначила вона.

Заступниця міністра пояснила, що під час економічного спаду пенсії в Україні зростають швидше за все, а під час економічного зростання девальвують. Врешті-решт є велика проблема того, що поточна пенсійна система знецінює пенсії з часом.

"Коли ми говоримо про те, що сьогодні ми бачимо низькі розміри пенсії, ключова причина - це те, що на початку наша пенсія становитиме 40-45% нашої середньої заробітної плати за життя, але протягом вже 3 років ми цю пенсію знецінюємо десь до 27% заробітної плати. Тому нам потрібна реформа загальної солідарної системи", - сказала Марчак.

Вона наголосила, що дуже важливо називати речі своїми іменами, зазначивши, що має бути тільки контрибутивна виплата.

"Тобто якщо у тебе є внески, ти отримуєш виплати на суму своїх внесків. Якщо в тебе немає внесків, то це може бути будь-що завгодно - бенефіти, привілеї, преференції від держави, але не пенсія", - заявила заступниця міністра.

Другим важливим моментом Марчак виділила те, що людей усіма можливими способами треба привчати до накопичень, оскільки це критично важливо.