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В Минсоцполитики объяснили, что не так с формулой индексации пенсий в Украине

Фото: Ид время экономического роста пенсии девальвируют (flickr.com)
Автор: Эдуард Ткач

Украине нужна реформа общей солидарной пенсионной системы. Причиной необходимости такого шага является то, что пенсия с годами в нашей стране обесценивается.

Об этом заявила Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zoom-конференцию о будущем солидарной пенсионной системы.

"Несмотря на то, что мы наконец имеем законодательно определенный период проведения индексаций, даже законодательно определенную формулу проведения индексаций, но формула у нас до сих пор контрциклическая", - отметила она.

Заместитель министра объяснила, что во время экономического спада пенсии в Украине растут быстрее всего, а во время экономического роста девальвируют. В конце концов есть большая проблема того, что текущая пенсионная система обесценивает пенсии со временем.

"Когда мы говорим о том, что сегодня мы видим низкие размеры пенсии, ключевая причина - это то, что в начале наша пенсия будет составлять 40-45% нашей средней заработной платы за жизнь, но в течение уже 3 лет мы эту пенсию обесцениваем где-то до 27% заработной платы. Поэтому нам нужна реформа общей солидарной системы", - сказала Марчак.

Она подчеркнула, что очень важно называть вещи своими именами, отметив, что должна быть только контрибутивная выплата.

"То есть если у тебя есть взносы, ты получаешь выплаты на сумму своих взносов. Если у тебя нет взносов, то это может быть что угодно - бенефиты, привилегии, преференции от государства, но не пенсия", - заявила заместитель министра.

Вторым важным моментом Марчак выделила то, что людей всеми возможными способами надо приучать к накоплениям, поскольку это критически важно.

 

Напомним, вчера правительство Украины обнародовало постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2025 году. В частности, перерасчет будет произведен для пенсионеров, которые вышли на пенсию до 31 декабря 2024 года, с коэффициентом 1,115.

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